POL-HSK: Außenspiegel abgeschlagen

Arnsberg (ots)

Als eine Autofahrerin gegen 15.30 Uhr von der Lindenstraße in die Rottlandstraße abbog, wurde sie von einem bislang unbekannten Fußgänger angesprochen. Der Mann schimpfte und behauptete, dass die Frau zu schnell gefahren sei. Es entstand eine lautstarke Diskussion in dessen Verlauf der Mann gegen den Außenspiegel des Autos schlug. Der Spiegel wurde hierdurch beschädigt. Trotz der Aufforderung seine Personalien für die Schadensregulierung herauszugeben, entfernte sich der Mann in Richtung Kohlgrubenweg. Beschreibung des Fußgängers: Etwa 30 Jahre alt, vermutlich osteuropäischer Herkunft, graue Bekleidung. Der Mann war mit einer Frau und zwei kleinen, fahrradfahrenden Kindern unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

