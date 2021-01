Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht (10.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag in der Dürrheimer Straße auf Höhe einer Tankstelle. Der Unbekannte fuhr gegen ein Verkehrsschild und knickte dieses komplett ab. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

