Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Unbekannter durchwühlt zwei unverschlossene Fahrzeuge (09.01.-10.01.21)

DornhanDornhan (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Theodor-Fontane-Straße ein unverschlossenes Auto durchwühlt, welches vor einer Garage stand. Im Inneren des Autos befand sich die Fernbedienung der Garage. Der Täter öffnete das Garagentor und durchwühlte das darin befindliche, ebenfalls nicht verschlossene Auto. Insgesamt wurden zwei bis drei Euro Bargeld und eine Red Bull Dose entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell