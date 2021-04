Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Fahrraddieb ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Internet-Verkaufsplattform hat ein 15-Jähriger aus Vaihingen/Enz am Sonntag sein Mountainbike erkannt, dass ihm am Vortag am Bahnhof entwendet worden war. Er verständigte die Polizei und Polizeibeamte arrangierten daraufhin ein Treffen mit dem Verkäufer am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen. Dort erschien der 15-Jährige wie vereinbart und wurde vorläufig festgenommen. Nach der Verständigung der Eltern, der Durchsuchung seiner Wohnräume und der Beschlagnahme seines Mobiltelefons wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

