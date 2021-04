Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Container aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr in der Ruhrstraße in Asperg sein Unwesen. Die Unbekannten brachen auf dem Gelände eines Autohändlers das Vorhängeschloss eines Containers auf. Daraus entwendeten sie sechs Sätze Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

