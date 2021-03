Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus Physiopraxis und Firmenbüro + Diebstahl aus Windkraftanlage + Einbruch in Einfamilienhäuser + Unfallflucht auf Schulparkplatz + Unfall zwischen zwei Rollerfahrern + Durch Radio abgelenkt

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl aus Physiopraxis und Firmenbüro Ottersberg. Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger eine Physio-Praxis in der Langen Straße. Als ein Mitarbeiter ihn bemerkte und ansprach, stand dieser bereits hinter dem Tresen und entwendete eine Geldbörse. Mit dieser entfernte er sich in einem älteren silberfarbenen/dunklen Pkw in Richtung Ortskern vom Tatort. Der Unbekannte wird als männlich, etwa 25-30 Jahre alt und ca. 1.70 m groß beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Jacke sowie einer Jeans bekleidet gewesen. Zudem soll er einen blauen Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht getragen haben.

Kurz zuvor, gegen 14:20 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Tatverdächtiger ein Smartphone aus einem Firmenbüro für Elektronikanlagen in der Lilienthaler Straße. Danach stieg der Unbekannte in einen silberfarbenen/dunklen Pkw ein. Die Beschreibung des Mannes weist hierbei erhebliche Ähnlichkeiten zu der aus der Langen Straße auf. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen daher von demselben Tatverdächtigen aus. Die Beamten prüfen zudem Zusammenhänge zu Taten im Bereich Sottrum und Scheeßel, die ähnlich gelagert sind. Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem genannten Auto nimmt die Polizei in Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Diebstahl aus Windkraftanlage

Ottersberg. Zu einem Aufbruch einer Windkraftanlage kam es am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr in der Ecksteverstraße. Derzeit unbekannte Täter entwendeten hierbei die Schließzylinder und schalteten die Anlage über einen Notknopf ab. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe festgestellt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ottersberg (04205/315810).

Einbruch in Einfamilienhäuser

Kirchlinteln. In der Bendingbosteler Dorfstraße öffneten am Donnerstag unbekannte Täter gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten im Anschluss das Einfamilienhaus. Danach entfernten sie sich mit Bargeld vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04236/943370 entgegen.

Achim. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstagmittag in der Straße "Am Freibad". Derzeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten dann das Wohnhaus. Die Unbekannten erbeuteten hierbei Geld und Schmuck. Hiermit entfernten sie sich im Anschluss vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei in Achim unter Telefon 04202/9960 zu kontaktieren.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterhin eine individuelle Beratung zum Thema "Einbruchschutz" anbietet. Dies gilt für Geschädigte von entsprechenden Straftaten sowie als Vorsorge. Als Ansprechpartner steht hier der Beauftragte für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Herr Kopietz, unter der Telefonnummer 04231/806-108 zur Verfügung.

Unfallflucht auf Schulparkplatz

Verden. Auf dem Parkplatz einer Schule in der Neuen Schulstraße beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 09:15 Uhr, einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte vermutlich mit einem weißen Fahrzeug vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Unfall zwischen zwei Rollerfahrern

Thedinghausen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag zwischen einem 72-jährigen und einem 58-jährigen Rollerfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 72-Jährige von der Mühlenstraße auf die Syker Straße (L 354) abzubiegen. Hierbei übersah er den in Richtung Thedinghausen-Zentrum fahrenden 58-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 58-jährige Rollerfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Durch Radio abgelenkt

Achim. Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag auf der A27 in Richtung Bremen. In Höhe der Autobahnabfahrt Achim-Ost bediente sie nach ersten Erkenntnissen ihr Autoradio und kam daraufhin nach rechts von dem Fahrstreifen ab. Dabei stieß sie mit mehreren Warnbaken zusammen. Der Wagen war durch diese Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde nach dem Auslaufen von Öl durch die Freiwillige Feuerwehr gereinigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell