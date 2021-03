Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur der Örtlichkeiten zu den Pressemitteilungen "Schaf gestohlen" und "Kradfahrer verletzt - Unfallverursacher entfernt sich" vom 04.03.2021

Landkreis Verden (ots)

Schaf gestohlen

Oyten. In der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend wurde vermutlich durch unbekannte Täter ein Schaf aus einer Herde im Meyerdamm entwendet. Von einem Weglaufen des Tieres wird derzeit nicht ausgegangen. Zeugen zu dem Diebstahl melden sich bitte bei der Polizei in Ottersberg (04205/315810).

Kradfahrer verletzt - Unfallverursacher entfernt sich Ottersberg. In der Verdener Straße (L 155) fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr, von Posthausen nach Ottersberg. Hier wollte der Fahrzeugführer ein langsam fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeuggespann überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Ein entgegenkommender 55-jähriger Kradfahrer musste daraufhin stark abbremsen und dem Fahrzeug ausweichen. Der 55-Jährige stürzte daraufhin und kam im Seitengraben zum Liegen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der nach ersten Erkenntnissen männliche Unfallverursacher setzte im Anschluss den Überholvorgang fort und entfernte sich mit seinem dunklen oder silberfarbenen SUV vom Unfallort. Neben dem Unbekannten fuhren noch weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem landwirtschaftlichen Gespann her. Die Polizei bittet daher Zeugen des Sachverhalts, sich bei der Polizei in Ottersberg unter Telefon 04205/3158122 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell