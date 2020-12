POL-VIE: 201210 Viersen: Tageswohnungseinbrecher von Bewohner überrascht

Kreispolizeibehörde Viersen

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr kam es in einem Reihenhaus auf der Eichenstraße in Viersen zu einem Tageswohnungseinbruch. Der Nachbar des Hausbewohners hörte ein Poltern und sprach dies an. Als der Bewohner nachschaute, stellte er im Treppenflur zwei unbekannte Männer fest, die die Haustüre auf unbekannte Weise geöffnet hatten. Als die Täter den Mann sahen, liefen sie durch das Treppenhaus auf die Straße und weiter in Richtung Gerhardt-Hauptmann-Straße. Die Täter sind zwischen 25-30 Jahre alt und beide ca. 1,70-1,75 Meter groß, beide dunkel gekleidet. Hinweise auf die Männer bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /kh (1086)

