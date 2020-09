Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Stadtgebiet von Hildesheim zwei Wohnungseinbrüche.

Zwischen Samstag, 19.09.2020, 22:00 Uhr und Sonntag, 20.09.2020, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Osterstraße ein. Durch das gewaltsame Öffnen der Wohnungstür wurde sich Zugang in die Räume verschafft. Anschließend wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht zweifelsfrei fest.

Bereits am Freitag, 18.09.2020, zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Sauteichsfeld ein. Zugang ins Objekt verschafften sie sich dabei durch das Aufhebeln eines Fensters. Auch in diesem Fall wurde der gesamte Wohnbereich durchwühlt. Nach ersten Informationen wurde Schmuck entwendet. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus.

Die Polizei bittet zu beiden Einbrüchen um eventuelle Zeugenhinweise.

Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

