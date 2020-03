Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200327-4-pdnms Geldausgabeautomat der VR Bank im DOC aufgebrochen

Neumünster (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.03.20. auf Mittwoch, 25.03.2020 -vermutlich zwischen 00:00 und 02:30 Uhr- sind unbekannte Täter auf das Gelände des Designer Outlet Centers Neumünster in der Oderstraße gelangt. Der oder die Täter verschafften sich über das Dach des Gebäudes Zugang zum tatbetroffenen Raum. Anschließend wurde der dortige Geldautomat gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten letztlich eine fünfstellige Geldsumme. Die Polizei Neumünster sucht nun nach Zeugen: Wer hat in der Nacht vom 24. auf den 25.03.20 verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Outlet Centers (Oderstraße/Ochsenweg) in Neumünster machen können? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder über die 110.

