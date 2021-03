POL-VER: Überfall auf Tankstelle+Schaf gestohlen+Kind auf Zebrastreifen übersehen+Sachbeschädigungen+Nach Unfall geflohen+Kradfahrer verletzt-Unfallverursacher entfernt sich sich+Zwei Personen verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Überfall auf Tankstelle

Achim. Am Mittwochabend, gegen 20:05 Uhr, betraten zwei bisher unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle in der Borsteler Landstraße. Einer der Unbekannten forderte dabei die Kassiererin mit einem Messer zur Herausgabe des Geldes auf. Mit dem Inhalt der Kasse entfernten sich die beiden Täter anschließend in einem schwarzen Auto vom Tatort. Der Mann mit dem Messer wird auf ca. 1.70 m geschätzt. Er soll etwa 45 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Jacke sowie einer Basecap bekleidet gewesen. Er soll zudem eine blaue OP-Maske vor dem Gesicht getragen haben. Der weitere Tatverdächtige soll jünger als der andere Mann gewesen sein. Er wurde auf etwa 1.80 - 1.85 m geschätzt und soll graue Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem karierten Hemd und einer dunklen Weste gewesen. Auch er soll eine blaue OP-Maske vor dem Gesicht getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder zu dem schwarzen Pkw geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Schaf gestohlen

Ottersberg. In der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend wurde vermutlich durch unbekannte Täter ein Schaf aus einer Herde im Meyerdamm entwendet. Von einem Weglaufen des Tieres wird derzeit nicht ausgegangen. Zeugen zu dem Diebstahl melden sich bitte bei der Polizei in Ottersberg (04205/315810).

Unfallverursacher flüchtet

Achim. Auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine gegen eine Warnbake der Autobahnabfahrt Achim-Ost. Diese wurde daraufhin vor den Lkw eines 47-jährigen Mannes geschleudert. Als dieser auswich, fuhr er selbst gegen zwei Warnbaken, sodass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Die weiße Sattelzugmaschine mit einem nichtdeutschen Kennzeichen fuhr unvermittelt weiter. Zeugen nehmen bitte Kontakt zur Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990 auf.

Kind auf Zebrastreifen übersehen

Verden. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einem Kind kam es am Mittwochmittag in der Eitzer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah die 52-Jährige das Kind, welches mit einem Cityroller den dortigen Zebrastreifen überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und im Anschluss zu seinen Eltern gebracht.

Sachbeschädigungen durch Randalierer

Verden. Zu Sachbeschädigungen in der Saalestraße und der Straße "Maulhoop" kam es am Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr, durch eine Gruppe von Jugendlichen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen mehrere Tatverdächtige eine Plastikwarnbake von der Straße und schlugen hiermit gegen ein Auto sowie einen Sichtschutzzaun. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe. Durch die Polizei konnte in der Nähe eine Gruppe aus Jugendlichen angetroffen werden. Die jungen Leute müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen verantworten. Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Verden (04231/8060) zu kontaktieren.

Nach Unfall geflohen

Langwedel. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwochvormittag, in der Zeit zwischen 09:40 und 11:20 Uhr, auf einer Freifläche im Einmündungsbereich Hauptstraße / Feldstraße gegen einen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langwedel unter der Telefonnummer 04232/934910 entgegen.

Kradfahrer verletzt - Unfallverursacher entfernt sich

Ottersberg. In der Verdener Straße (L 155) fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr, von Fischerhude nach Ottersberg. Hier wollte der Fahrzeugführer ein langsam fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeuggespann überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Ein entgegenkommender 55-jähriger Kradfahrer musste daraufhin stark abbremsen und dem Fahrzeug ausweichen. Der 55-Jährige stürzte daraufhin und kam im Seitengraben zum Liegen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der nach ersten Erkenntnissen männliche Unfallverursacher setzte im Anschluss den Überholvorgang fort und entfernte sich mit seinem dunklen oder silberfarbenen SUV vom Unfallort. Neben dem Unbekannten fuhren noch weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem landwirtschaftlichen Gespann her. Die Polizei bittet daher Zeugen des Sachverhalts, sich bei der Polizei in Ottersberg unter Telefon 04205/3158122 zu melden.

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Achim. Zu einem Verkehrsunfall kam es Donnerstagmorgen in der Straße "Am Freibad" zwischen einer 27-jährigen Autofahrerin und einem 33-jährigen Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 27-Jährige die Borsteler Landstraße in Richtung Leipziger Straße überqueren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 33-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Wagen waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

