Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gefälschter Führerschein

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag 02.08.2020, gegen 21.15 Uhr, konnten Beamte des Polizeirevier Breisach an einer Kontrollstelle am Grenzübergang bei einem einreisenden Fahrzeugführer einen gefälschten polnischen Führerschein feststellen. Dem 23-jährigen Autofahrer wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

