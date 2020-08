Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Endenburg: Einbruch in Hotel - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Freitag auf Samstag, 31.07./01.08.20, wurde in ein Hotel in Endenburg eingebrochen. Unbekannte Täter drangen auf noch nicht bekannte Weise in die Büroräume ein. Ein Zeuge vernahm gegen 02.20 Uhr zwei Männer, die sich im Bereich aufhielten. Eine weitere Beschreibung war ihm jedoch nicht möglich, auch die Polizei wurde nicht verständigt. Am Samstagmorgen wurden dann zwei fehlende Tresore bemerkt, wobei einer mehrere hundert Kilo schwer ist. Es befand sich überwiegend Bargeld darin. Der Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 0761 / 176 - 351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell