POL-VER: Betrüger geben sich als Pflegedienst aus + Diebstahl aus Baucontainer + Nach Unfall geflohen + Zwei Personen bei Unfall verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Betrüger geben sich als Pflegedienst aus Ritterhude. Zu einem Diebstahl kam es am Mittwoch in der Zeit zwischen 09:30 und 12:30 Uhr in der Händelstraße. Eine derzeit unbekannte Tatverdächtige gab sich gegenüber einem Anwohner als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus und gelangte so in das Wohnhaus. Hinweise, insbesondere zur Tatverdächtigen oder einem verdächtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei unter 04292/811740 entgegen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang weiterhin: "Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus!".

Diebstahl aus Baucontainer

Lilienthal. In der Falkenberger Landstraße, gegenüber von einem örtlichen Friedhof, entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Heizkörper aus Baucontainern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese nimmt die Polizei in Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/465660 entgegen.

Nach Unfall geflohen

Lilienthal. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Grundstückszaun in der Sternwartestraße. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu informieren. Hinweise dazu nehmen die Beamten in Lilienthal unter Telefon 042985/465660 entgegen.

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Teufelsmoorstraße (L 153), als ein 77-jähriger Autofahrer auf den Radlader eines 22-Jährigen auffuhr. Hierbei wurden beide Personen leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

