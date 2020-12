Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Drogenbeeinflussung führt zu Verkehrsunfall

eine Person leicht verletzt

MannheimMannheim (ots)

Der 27-jährige fuhr mit seinem Renault Clio kurz nach 19.30 Uhr in der Luzenbergstraße auf einen verkehrsbedingt stehenden Hyundai auf, wodurch deren 32-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb er zur Blutentnahme mit auf die Wache musste. Ausserdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass er nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegensieht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 5500,- Euuro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell