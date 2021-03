Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Grünfläche gerät leicht in Brand + Aus dem Verkehr gezogen + Kind bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

Grünfläche gerät leicht in Brand

Oyten. Zu einem Brand von wenigen Quadratmetern kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf einer Wiese in der Straße "Am Berg". Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Oyten unter der Telefonnummer 04207/911060 entgegen.

Aus dem Verkehr gezogen

Verden. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierte die Polizei in der Großen Fischerstraße einen 31-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten die Beamten zunächst fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als sie dann auch noch Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Damit das Fahrzeug wirklich stehen bleibt, wurde der Fahrzeugschlüssel des 31-Jährigen sichergestellt.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Verden. Im Kreuzungsbereich der Nienburger Straße (B 215) und der Groß Hutberger Straße/dem Klusdamm kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog eine 76-jährige Autofahrerin vom Klusdamm nach links auf die Nienburger Straße ab, während ein 33-jähriger Autofahrer von der Groß Hutberger Straße kam und die Kreuzung überqueren wollte. Hierbei kam es zu einer Kollision in dessen Folge der Pkw des 33-Jährigen seitlich zum Liegen kam. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kleinkind des Autofahrers, welches auf der Rücksitzbank saß, leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Abschlepparbeiten war der Kreuzungsbereich für einen Zeitraum von über einer Stunde teilweise gesperrt. Dies führte zu sichtbaren Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell