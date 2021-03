Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Präventionsteam bietet Telefonsprechstunde an +++

LK Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz (wre) Aufgrund der Corona Pandemie sind die Möglichkeiten des Präventionsteams, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten, aktuell nur sehr eingeschränkt möglich. Vorträge und Veranstaltungen können im Moment nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Aus diesem Grund waren die Polizisten zum Beispiel bereits mehrfach mit Informationsständen im Stadtgebiet Verden vertreten, um so ansprechbar zu sein. Um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zu stellen und sich zu polizeilichen Themen beraten zu lassen, bietet das Präventionsteam am 06.03.2021 eine Telefonsprechstunde an. Interessierte können sich zwischen 10 Uhr und 15 Uhr zu allen möglichen polizeilichen Themen beraten lassen. Fragen beispielsweise zum Thema Cybermobbing oder allgemein der Internetkriminalität, "Wie sichere ich mein Eigentum gegen Diebstahl und Einbruch?", Verkehrssicherheit oder auch andere allgemeine Anliegen - für all diese Bereiche werden die entsprechenden Experten zur Verfügung stehen. Unter der Telefonnummer 04791-307 107 wird man, nach einer kurzen Schilderung worum es geht, mit den entsprechenden Fachleuten verbunden.

