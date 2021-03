POL-VER: Verdächtige Substanz in einem Briefumschlag + Einbruch gescheitert + Unbekannte zündeln am Wochenende + Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verdächtige Substanz in einem Briefumschlag Ritterhude. Am Samstagmittag öffnete eine Anwohnerin in der Beethovenstraße einen Briefumschlag, der an ihren Sohn adressiert war. Hierin befand sich eine weiße Substanz, mit der die Frau auch in Kontakt kam. Am Abend informierte der auf dem Brief eingetragene Empfänger die Polizei, nachdem auch sein Bruder den Umschlag im Laufe des Tages in Augenschein genommen hatte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort und sicherte in Schutzanzügen Proben von der unbekannten Substanz. Im Anschluss wurden diese an ein mobiles Labor vom LKA Niedersachsen aus Hannover übergeben. Durch eine sofortige Untersuchung konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Substanz um einen haushaltsähnlichen Stoff handelte. Von dem Inhalt des Briefs ging daher keine Gefahr aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen - der Verfasser des Schreibens ist bisher noch unbekannt.

Einbruch gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. In der Bahnhofstraße versuchten bisher unbekannte Täter am Wochenende in eine Geschäftsstelle einer ansässigen Partei gewaltsam einzudringen. Als dies Misslang, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unbekannte zündeln am Wochenende

Osterholz-Scharmbeck. In den Nächten von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag entzündeten derzeit unbekannte Personen ein Feuer auf einem Erdhügel einer Schule im Garteler Weg. Hierbei verbrannten die Unbekannten Euro-Paletten oder Stützbalken, die sie in der Nähe entfernt hatten. Die Feuer konnten jeweils durch die Beamten vor Ort gelöscht werden. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese nimmt die Polizei unter 04791/3070 entgegen.

Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt Vollersode. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen in der Giehlermoorer Straße (K 35), als eine 25-jährige Autofahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und schließlich mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin sowie ihr Beifahrer verletzten sich hierbei schwer und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben den Hinweis auf einen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt. Es wurde daher eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

