Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laubenaufbrecher festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Bereits gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen, 13. Oktober, bemerkte ein 64-jähriger Mann in der Einfahrt seines Hauses im Westpreußenweg einen unbekannten Eindringling.

Der Fremde ergriff umgehend die Flucht, als der Bewohner auf ihn aufmerksam wurde.

Trotz der ungewöhnlichen Beobachtung am Morgen, informierte der 64-Jährige die Polizei erst am Abend gegen 20 Uhr, nachdem er Beschädigungen am Schloss seiner Laube in der Einfahrt feststellte.

Als die Beamten gegen 20.30 Uhr den Westpreußenweg nach erfolgter Anzeigenaufnahme verließen, kam ihnen auf der Alsenstraße eine Person entgegen, auf die die Beschreibung des morgendlichen Eindringlings passte.

Bei der folgenden Personenkontrolle bestätigte sich der Verdacht - bei dem 31-jährigen Hammer wurden neben Betäubungsmitteln und einer fremden Geldbörse auch Einbruchswerkzeuge gefunden.

Der polizeibekannte Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.(mg)

