Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Kfz-Teilen + Pkw landet im Seitengraben + Unfall mit hohem Sachschaden + Unfall auf Parkplatz + Auffahrunfall + Kradfahrer verletzt sich bei Unfall

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl von Kfz-Teilen

Achim. Im Uesener Ring entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag derzeit unbekannte Täter Kfz-Teile aus einem am Seitenstreifen geparkten Auto. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Achim unter 04202/9960 entgegen.

Pkw landet im Seitengraben

Blender. Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Dienstagmorgen eine 22-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab und geriet in einen Seitengraben. Hierbei verletzt sich die 22-Jährige leicht. Der Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall mit hohem Sachschaden

Langwedel. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte ein 68-jähriger Transporterfahrer von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein von hinten herannahender 34-jähriger Autofahrer führte umgehend eine Gefahrenbremsung durch, fuhr aber dennoch auf den Transport auf. Der Pkw war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach einer polizeilichen Schätzung dürfte der Schaden bei über 40.000 Euro liegen.

Unfall auf Parkplatz

Dörverden. Auf dem Parkplatz einer Oberschule in der Straße "Am Sündenberg" rangierte am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Autofahrer. Hier wurde er nach ersten Erkenntnissen von einem 43-jährigen Autofahrer übersehen, der auf den Parkplatz auffuhr und dabei mit dem Fahrzeugheck des 47-Jährigen kollidierte. Durch den Verkehrsunfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mindestens 8000 Euro.

Auffahrunfall

Achim. In der Embser Landstraße (L 167) kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, als eine 51-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt an einer Ampel warten musste. Ein 65-Autofahrer übersah die Autofahrerin und fuhr aus diesem Grund gegen das Heck ihres Fahrzeugs. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Kradfahrer verletzt sich bei Unfall

Verden. Am Dienstagnachmittag bog ein bisher unbekannter Autofahrer von der Lindhooper Straße auf ein Tankstellengelände ab. Ein 17-jähriger Kradfahrer, der direkt hinter dem Auto fuhr, musste daraufhin scharf abbremsen und stürzte infolgedessen ohne aber mit dem Pkw zusammenzustoßen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Der Autofahrer erkundigte sich direkt nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen, ging dann aber schließlich weg. Inwiefern er seine Beteiligung am Unfall bemerkt hat, ist derzeit nicht bekannt.

