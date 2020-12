POL-MTK: POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 13.12.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Diebstahl aus PKW, Eschborn, Praunheimer Straße, Parkplatz Großmarkt, 12.12.2020 18:22 Uhr - 12.12.2020 18:37 Uhr

Am Samstagabend, den 12.12.2020 in der Zeit von 18:22 Uhr bis 18:37 Uhr kam es in Eschborn auf dem Selgros Parkplatz zu einem Diebstahl aus PKW. Auf unbekannte Art und Weise entwendeten der oder die Täter aus dem PKW ein Portmonee. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Bereich des Parkplatzes ist videoüberwacht. Eine Auswertung konnte noch nicht erfolgen. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

2. Wechselseitige Gefährliche Körperverletzung mit einem Stock Tatzeit: Samstag, 12.12.2020, gegen 23:20 Uhr

Tatort: Bad Soden am Taunus, Humperdinckweg In der Samstagnacht kam es zwischen zwei Mietparteien in Bad Soden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auf Grund einer vorangegangenen Ruhestörung beabsichtigte eine der Mietparteien ein Gespräch mit der anderen Mietpartei zu führen. Hierbei gerieten die Parteien in Streit. Die Aussagen der Geschädigten unterscheiden sich hierbei. Tatmittel der Körperverletzung soll hierbei unteranderem ein Stock gewesen sein. Eine der Parteien wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht, die andere Partei gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Die Ermittlungen dauern an.

3. Gefährliche Körperverletzung auf öffentlichen Straßen

Tatzeit: Sonntag, 13.12.2020, gegen 00:43 Uhr Tatort: Bad Soden am Taunus, Jahnstraße In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Soden zu einer verbal aggressiven Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Eine weitere unbeteiligte Person wollte die Auseinandersetzung schlichten und ging zwischen die Personengruppe. Dabei wurde die unbeteiligte Person von einem der Aggressoren geschlagen. Der Geschädigte fiel daraufhin zu Boden. Der unbekannte Täter trat auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Dieser konnte sich kurz darauf in sein angrenzendes Haus retten. Er erlitt leichte Schürfwunden an Knien und Ellenbogen. Der Täter wurde die folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, hellbraune Mütze, graue Oberbekleidung, dunkle Hose Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

