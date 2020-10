Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201014 - 1066 Frankfurt-Sachsenhausen: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlages - Bezug zu Meldung Nr. 1053 vom 11.10.2020

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am Sonntag, den 11. Oktober 2020 zwischen zwei Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Während ein 33-Jähriger dabei leichte Verletzungen erlitt, erlag der andere Mann seinen schweren Verletzungen und verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlages.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Männern am Sonntag gegen 16.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Flughafenstraße aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen wurden beide Männer verletzt. Während der 33-Jährige die Flucht ergriff, machte der andere Mann zwischenzeitlich einen Nachbarn auf sich aufmerksam. Dieser verständigte umgehend den Notruf. Trotz umfassender Rettungs- und Reanimationsversuche der eingetroffenen Rettungskräfte, verstarb der Mann noch am Tatort. Der 33-Jährige konnte kurz nach seiner Flucht von der alarmierten Polizei in dem Stadtteil Niederrad festgenommen und nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht werden.

Die Personalien des Opfers sowie der Hintergrund der Tat sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Gegen den 33-Jährigen erging Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlages.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell