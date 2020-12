PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 12.12.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Verkehrsunfall, Hofheim, B519, 11.12.2020, 17:55 Uhr

Am Freitagabend kam es in Hofheim am Taunus auf der B519 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Schwalbach am Taunus verlor am Freitagabend auf der B519 in einer Linkskurve zwischen Hofheim am Taunus und Liederbach am Taunus die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der PKW des 21-jährigen Autofahrers. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Der 21-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung, Schwalbach am Taunus, Westring, 10.12.2020 21:00 Uhr - 11.12.2020 06:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag, den 10.12.2020 ab 21:00 Uhr auf Freitag, den 11.12.2020 bis 06:15 Uhr, ereignete sich an der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach am Taunus eine Sachbeschädigung. Der oder die Täter besprühten mit einem Feuerlöscher mehrere Fensterscheiben der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach am Taunus. Weiterhin schlugen der oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe der Schule ein.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruchdiebstahl aus PKW, Hochheim am Main, Spielpark an der L3028, 11.12.2020 10:20 Uhr - 11.12.2020 11:50 Uhr

Am Freitagmittag, den 11.12.2020 zwischen 10:20 Uhr und 11:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz des Spielparks in Hochheim am Main zu einem Einbruch in einen PKW.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum PKW und entwendeten aus diesem eine Umhängetasche, in welcher sich auch ein Mobiltelefon befand. Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Einbruchdiebstahl, Hofheim am Taunus, Schweriner Weg, 10.12.2020 15:00 Uhr - 10.12.2020 17:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 10.12.2020 zwischen 15:00 Uhr 17:30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus des Schweriner Wegs in Hofheim am Taunus.

Der oder die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zum Grundstück und versuchten anschließend gewaltsam in das Reihenhaus zu gelangen. Dies misslang jedoch und der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand hoher Sachschaden. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

