POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 10.12.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung von Einbrechern heimgesucht, Kelkheim, Ruppertshain, Ober den Birken, 09.12.2020, 12.30 Uhr bis 18.10 Uhr,

(pl)Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen 12.30 Uhr und 18.10 Uhr in Ruppertshain in ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung ein. Die Täter kletterten auf den Balkon des Hauses in der Straße "Ober den Birken" und hebelten die dortige Tür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und ließen verschiedene Wertgegenstände mitgehen. Darüber hinaus drangen die Einbrecher auch noch durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die im Haus befindliche Einliegerwohnung ein. Die Wohnung wurde ebenfalls durchsucht, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten Armbanduhren, Flörsheim, Weilbach, Gänsgasse, 09.12.2020, 08.40 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Gänsgasse in Weilbach haben unbekannte Täter im Verlauf des Mittwochs mehrere Herrenuhren erbeutet. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das dortige Wohnhaus ein, um dann die Uhren zu entwenden. Des Weiteren wurde auch noch das Nebenhaus auf dem Grundstück von den Einbrechern angegangen und durchsucht. Hier wurden die Täter jedoch offensichtlich nicht fündig. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnungseinbruch, Bad Soden, Sulzbacher Straße, 09.12.2020, 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Sulzbacher Straße in Bad Soden wurde am Mittwochvormittag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam die Eingangstür und schnappten sich das in der Wohnung aufgefundene Bargeld sowie eine Winterjacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Handy und Geldbörse aus geparktem Pkw gestohlen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, 09.12.2020, 16.30 Uhr bis 18.05 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums musste am Mittwochnachmittag ein Autofahrer die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes gegen 16.30 Uhr im unteren Bereich des Parkdecks 7 abgestellt und das Handy und eine Geldbörse im Fahrzeug belassen. Gegen 18.00 Uhr musste er dann feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe seines Wagens eingeschlagen und die Wertsachen gestohlen hatten. Der aktuelle Fall belegt erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Parkautomat aufgebrochen, Sulzbach, Am Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 09.12.2020, 03.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter in der Straße "Am Main-Taunus-Zentrum" in Sulzbach den Parkautomaten eines dortigen Hotels aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zu Folge öffnete der Täter gegen 03.00 Uhr gewaltsam ein Fach des Automaten und nahm dieses samt den darin befindlichen Geldscheinen an sich. Der Täter soll schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Unter der dunklen Jacke soll der Unbekannte einen weißen Kapuzenpullover getragen und die Kapuze über seinen Kopf gezogen haben. Zudem sei der Täter mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

6. Mehrere Müllcontainer angezündet, Kelkheim-Hornau, Gagernring und Am Flachsland, Mittwoch, 09.12.2020, 20.45 Uhr bis 21.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend kam es im Kelkheimer Stadtteil Hornau gleich zu mehreren Mülltonnenbränden. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.45 Uhr im Gagernring eine brennende Papiermülltonne und konnte diese löschen. Ein zweites Feuer wurde der Polizei dann gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Flachsland" gemeldet. Hier war ein Restmüllcontainer in Brand geraten und dabei komplett ausgebrannt. In beiden Fällen fiel Zeugen ein etwa 20 bis 25 Jahre alter und circa 1,75 m großer Mann in der Nähe der Brandorte auf, welcher komplett dunkel gekleidet gewesen wäre. Zudem habe der Mann eine schwarze Pudelmütze sowie große Kopfhörer getragen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

7. Fahrraddiebe scheitern, Eschborn, Steigerwaldweg, Sonntag, 06.12.2020, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 09.12.2020, 09.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Mittwoch sind Fahrraddiebe im Steigerwaldweg in Eschborn gescheitert. Die Unbekannten versuchten auf dem Grundstück eines Reihenhauses eine Fahrradgarage gewaltsam zu öffnen und ergriffen die Flucht, ohne die Fahrräder entwenden zu können. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

