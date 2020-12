PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus und der Frankfurter Staatsanwaltschaft vom 11.12.2020 - Tatverdächtiger nach sexuellen Nötigungen in Eschborn festgenommen

HofheimHofheim (ots)

Eschborn, Mittwoch, 09.12.2020 und Donnerstag, 10.12.2020

(jn)Einen großen Erfolg konnte die Polizeidirektion Main-Taunus am Abend des 09.12.2020 verzeichnen, als Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann festgenommen haben. Der Mann ist dringend verdächtig, in den vergangenen Monaten mehrere Frauen in Eschborn sexuell genötigt zu haben.

Nachdem es seit Anfang September zu Vorfällen gekommen war, bei denen junge Frauen im Bereich der Unterwiesen in Eschborn von einem unbekannten Mann sexuell belästigt und hierbei teilweise auch körperlich angegangen worden waren (siehe Presseberichte vom 07.09.2020, 13.10.2020, 17.11.2020), wurden bei der Polizeidirektion Main-Taunus umfangreiche Ermittlungs-, Fahndungs- und Präsenzmaßnahmen durchgeführt. Neben der Hofheimer Kriminalpolizei und Beamten der Eschborner Polizeistation kamen im Zuge der Ermittlungen auch Spezialisten der Spurensicherung sowie Mitarbeiter des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz.

Letztendlich geriet der 29-Jährige, der bereits im Frühjahr dieses Jahrs aufgrund eines ähnlichen Deliktes in Erscheinung getreten war, ins Visier der Ermittler. Ausschlaggebend hierfür war eine Beamtin der Hofheimer Kriminalpolizei, die den 29-Jährigen im Rahmen der Auswertung kriminalpolizeilicher Erkenntnisse wiedererkannte.

Am Mittwochabend gelang es dann, den Tatverdächtigen mit indischer Nationalität, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in einem Lebensmittelgeschäft in Eschborn zu identifizieren und festzunehmen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichtes Frankfurt am Main wurde in diesem Zusammenhang auch ein DNA-Test durchgeführt und dem HLKA zur Auswertung übersandt. Anhand dieses Ergebnisses können dem 29-Jährigen vorerst zwei sexuell motivierte Straftaten vorgeworfen werden, welche sich am 05.09.2020 und 15.11.2020 in Eschborn ereignet hatten. Die Ermittlungen, insbesondere inwiefern der Tatverdächtige auch für weitere Fälle verantwortlich gemacht werden kann, dauern an.

Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag wegen des dringenden Tatverdachtes der sexuellen Nötigung sowie der versuchten Vergewaltigung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

