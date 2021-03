Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autofahrer flieht vor Polizei+Diebstahl aus Einfamilienhaus+Pkw aufgebrochen+Berauscht und ohne Versicherung auf E-Scooter+Unfallfahrer entfernt sich+Zwei Autos abgeschleppt+Auto nicht mehr fahrbereit

Landkreis Osterholz (ots)

Autofahrer flieht vor Polizei

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, beabsichtigte die Polizei einen schwarzen VW Lupo auf der B74 zu kontrollieren. Der männliche Fahrzeugführer entfernt sich daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Ritterhuder Straße bis in den Bahrenwinkler Weg. Dort hielt der Pkw abrupt an und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Der Mann gefährdete durch seine rasante Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 zu kontaktieren.

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Ritterhude. Im Heideweg gelangten derzeit unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr, unbemerkt in ein Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck. Im Anschluss flüchteten sich unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04292/811740 entgegen.

Pkw aufgebrochen

Ritterhude. In der Nacht von Montag auf Dienstag öffneten derzeit unbekannter Täter gewaltsam ein Fenster eines am Fahrbahnrand geparkten Autos im Stader Postweg. Im Anschluss entwendeten sie diverse Kfz-Teile. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ritterhude unter Telefon 04292/811740 zu melden.

Berauscht und ohne Versicherung auf E-Scooter Hambergen. Am Dienstagmittag kontrollierte die Polizei einen 52-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Versicherung am sog. "E-Scooter" abgelaufen war. Zudem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Beamten veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss darf somit nicht gefahren werden. Zudem müssen Elektrokleinstfahrzeuge versichert sein. Das Mindestalter zum Fahren beträgt 14 Jahre.

Unfallfahrer entfernt sich

Lilienthal. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Falkenberger Landstraße / Zum Schoofmoor fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer am Montagmittag, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr, gegen den Pkw eines 56-jährigen Mannes. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Zwei Autos abgeschleppt

Lilienthal. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag in der Seeberger Landstraße (L 154). Nach derzeitigen Erkenntnissen bog eine 27-jährige Autofahrerin von der Straße "Seeberger Moor" nach links auf die Landesstraße ab und übersah dabei eine in Richtung Fischerhude fahrende 71-jährige Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auto nicht mehr fahrbereit

Osterholz-Scharmbeck. Im Garteler Weg wollte ein 69-jähriger Autofahrer am Dienstagabend an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Hierbei verriss er nach ersten Erkenntnissen das Lenkrad und fuhr auf das andere Auto auf. Dieses wurde so sehr beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell