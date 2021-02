Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Arztpraxis

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitagmorgen, 5. Februar, gegen 3.40 Uhr, gab es einen Einbruch in eine Arztpraxis auf der Ludwig-Teleky-Straße. Der oder die Täter stiegen vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude ein, entwendet wurde allerdings nichts.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise auf den oder die möglichen Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell