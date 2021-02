Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht: Garten- und Landschaftsbaubetrüger in Hamm unterwegs

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwoch, 3. Februar, kam ein Ehepaar auf der Bülowstraße drei Betrügern auf die Schliche. Die 83 und 86 Jahre alten Senioren engagierten aufgrund eines Flyers, der einer Tageszeitung beilag, eine vermeintliche Garten- und Landschaftsbaufirma zur Reinigung ihrer Terrasse.

Bereits bei der Terminvereinbarung wurde die Bezahlung der anstehenden Arbeiten in bar verlangt, es wurde ein niedriger vierstelliger Betrag gefordert. Das Ehepaar weigerte sich, anschließend einigte man sich auf eine Überweisung nach Beendigung der Arbeiten.

Nur einen Tag später und damit viel eher als zuvor vereinbart, erschienen drei Arbeiter und begannen mit der Terrassenreinigung. Währenddessen wurden das Ehepaar erneut mehrfach zu einer Bezahlung des Betrages in bar gedrängt. Die Senioren wurden aufgrund der augenscheinlich unprofessionellen Arbeit und den Bargeldforderungen stutzig. Nachdem das Ehepaar damit drohte, die Polizei zu informieren, verschwanden die Betrüger in einem silbernen Mercedes.

Die drei Täter sind geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Alle haben dunkle Haare, eine normale bis stabile Statur und ein südosteuropäisches Aussehen. Einer der Betrüger trug einen längeren Kinnbart.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 -0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dubiosen Dienstleistungsfirmen, da es sich hierbei nicht selten um Trickbetrügereien handelt. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell