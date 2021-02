Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Kinder beraubt - Zwei Täter festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Brüder (10 und 12 Jahre) wurden am Donnerstag, gegen 15 Uhr, im Kurpark von zwei Männern beraubt. Die Täter (25 und 36 Jahre) konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die beiden Kinder befanden sich zur Tatzeit auf einer Ruhebank sitzend im Kurpark und wurden durch die Räuber angesprochen. Dabei hielt einer der Brüder sein Handy in der Hand. Unvermittelt entriss ihm einer der Männer das Mobiltelefon. Der zweite Täter hielt dem anderen Jungen währenddessen ein Messer vor und verlangte ebenfalls die Herausgabe seines Handys. Nach Übergabe des zweiten Mobiltelefons flüchteten die Männer in westliche Richtung. Polizeibeamte konnten die beiden Täter in der Innenstadt antreffen. Sie wurden zum Polizeigewahrsam gebracht.(ag)

