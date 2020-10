Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frontalzusammenstoß zweier PKW

Uslar (ots)

SCHONINGEN (js) Am 07.10.20, gegen 15.42 Uhr, befuhr eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug die Landstraße in Schoningen in Richtung Uslar. In Höhe des Ortsausganges geriet das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden PKW einer 49-jährigen Fahrerin aus der Gemeinde Wesertal. Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 22.000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

