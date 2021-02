Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 4. Februar, wurde auf der Straße "Tannenhof" gegen 5.40 Uhr das Autofenster eines am Straßenrand geparkten VW eingeschlagen.

Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei. Als diese wenig später am Tatort eintraf, waren die unbekannten Täter schon zu Fuß in Richtung Süden über den Schleppweg geflüchtet. Aus dem Auto wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro.

Die beiden Täter sind geschätzt zwischen 18 und 25 Jahren alt. Einer der beiden trug einen dunklen Parka und eine dunkle Mütze.

Zeugenhinweise zu den beiden Tätern werden von der Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell