POL-KB: Bad Wildungen: Zwei versuchte Einbrüche in der Brunnenallee - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Samstag, 17.10.2020, auf Sonntag, 18.10.2020, versucht in ein Friseurgeschäft und ein Antiquitätengeschäft in der Brunnenallee einzubrechen. Es wurde bei beiden Geschäften versucht die Eingangstüren aufzuhebeln. Beim Friseurgeschäft versuchte man außerdem die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Als das auch nicht zum Erfolg führte, gab man die Tat auf und flüchtete in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

