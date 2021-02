Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte Frau flüchtet von Unfallort

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 4. Februar, entfernte sich eine Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, nachdem sie gegen 16 Uhr auf einem Supermarktparkplatz auf der Wilhelmstraße mit einem Einkaufswagen einen geparkten BMW leicht beschädigte.

Die Frau verlor beim Umpacken ihrer Einkäufe die Kontrolle über ihren Einkaufswagen, der anschließend in den geparkten BMW rollte. Eine Zeugin machte die Frau auf die Beschädigungen aufmerksam, doch die Unbekannte flüchtete mit dem Fahrrad vom Unfallort in Richtung Lohauserholzstraße. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Frau ist zirka 1,70 Meter groß und geschätzt zwischen 40 und 45 Jahre alt. Sie hat helle blonde Haare und trug einen roten Mantel und einen schwarz/weißen Schal. Hinweise auf die Unbekannte nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

