Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte werfen Gegenstände in Kirche umher

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagnachmittag einige Gegenstände in der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu in Karlsruhe.

Gegen 16:15 Uhr warfen die Personen diverse Gegenstände und Flyer in der Kirchengemeinde der Grenadierstraße umher. Durch einen Zeugen wurde berichtet, dass er zwei schätzungsweise 10-jährige Jungs beobachtete, wie sie kurz nach dem Vorfall lachend aus der Gemeinde rannten. Ob die Jungs für die Sachbeschädigungen infrage kommen, bedarf der weiteren Ermittlung. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

