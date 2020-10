Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher stehlen Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochabend mehrere Maschinen aus einer Baustelle in Karlsruhe.

Die Diebe stiegen gegen 17:30 Uhr über einen Zaun in das Baugelände in der Durmersheimer Straße ein. Anschließen kletterten sie durch eine kleine Öffnung in den Kellerraum, wo sie letztendlich die Maschinen einer Installationsfirma mitnahmen.

Der Wert des Diebesgutes wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721/666-3611.

