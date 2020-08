Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Exhibitionist aufgetreten, Hinweise erbeten

Schutterwald (ots)

Am Freitagabend musste eine Frau am Baggersee in der Seestraße eine unangenehme Begegnung erdulden. Die Dame wollte gegen 21 Uhr eine Runde im See schwimmen, als sie von einem etwa 175 Zentimeter großen Mann in der Badebucht beobachtet wurde. Als die Schwimmerin den See verließ, konnte sie sehen, dass der mutmaßliche Südländer keine Hose mehr trug. Zudem soll der Fremde an seinem Glied manipuliert haben. In der darauffolgenden Konfrontation stöhnte der bislang Unbekannte und lächelte die Frau an. Er war von schlanker Statur und hatte dunkle kurze Haare. Zum Zeitpunkt des Seebesuches trug er ein rotes T-Shirt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen Exhibitionismus eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/jh

