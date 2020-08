Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - An Zigarettenautomat zu schaffen gemacht

Baden-Baden (ots)

Mit brachialer Gewalt und mitgebrachten Geräten machten sich Unbekannte in der vergangenen Zeit an einem Zigarettenautomaten in der Balger Straße zu schaffen. Zeugen meldeten den stark beschädigten Automaten am Sonntagmittag. Entwendet wurde sowohl das darin befindliche Bargeld als auch die Zigaretten. Die Beamten des Polizeireviers Polizeipostens Baden-Baden Oos führen die weiteren Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 07221 62505 Zeugenhinweise entgegen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell