Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, L 86a - Kollision zwischen Hund und Leichtkraftrad

Oberkirch (ots)

Ein 62 Jahre alter Zweiradfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einer Kollision mit einem Hund zwischen Ringelbach und Oberkirch gestürzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Der Boxermischling hat durch den Zusammenprall so schwere Verletzungen davongetragen, dass er später von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Vierbeiner kurz vor 16:30 Uhr ohne ersichtlichen Grund aus einer Hofeinfahrt auf die Straße "Niederlehen" gerannt und wurde hierbei von dem 62-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad erfasst. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

