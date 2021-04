Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher lässt Außenspiegel zurück

Heek (ots)

Am Dienstag hat ein Geschädigter zwei Außenspiegel an einer Unfallstelle in Heek gefunden. Einer gehörte zu seinem Wagen, einem grauen Renault Traffic. Ein Unbekannter hatte den Spiegel abgefahren. Der zweite Spiegel stammt mutmaßlich von dem Fahrzeug des Unfallverursachers, einem schwarzen Hyundai mit Ahauser Kennzeichen. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unbekannte. Zu dem Unfall auf der Bahnhofstraße kam es gegen 15.30 Uhr. Der entstandene Schaden wird mit rund 1.200 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

