Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zwei auf einen Streich

Unfallverursacher flüchtig

Velen (ots)

Gleich an zwei Fahrzeugen hat ein Unbekannter am Montag in Velen Schäden angerichtet. Die linken Außenspiegel an einem grauen Opel Corsa und an einem roten Citroen Berlingo wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrzeuge standen zwischen 12.00 und 16.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Coesfelder Straße. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell