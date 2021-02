Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Am Sonntag gegen 10.05 Uhr kam es auf der K 27 zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem PKW von Würdinghausen kommend in Richtung Saalhausen. Ca. 300 Meter vor der Ortschaft Saalhausen kam sie auf reifglatter Straße von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte sie nach eigenen Angaben, um die Bremswirkung zu erhöhen, an der Handbremse gezogen. Hierdurch drehte sich der PKW nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Böschung. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt und von einem Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

