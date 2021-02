Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mokick-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (18. Februar) gegen 14.25 Uhr auf der B 236 in Finnentrop-Bamenohl zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Mokick-Fahrer ist ein 25-Jähriger verletzt worden. Zunächst befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Wagen den Wiemker Weg. Sie beabsichtigte, auf die Bamenohler Straße abzubiegen. Zeitgleich war auf der Straße ein Zweiradfahrer in Richtung Finnentrop unterwegs. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegevorgang das Krad und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte der 25-Jährige. Er gab an, leicht verletzt zu sein und sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

