Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofafahrer bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (18. Februar) hat sich auf der Straße "Bredde" ein Alleinunfall eines 18-jährigen Mofafahrers ereignet. Dieser war mit dem Kleinkraftrad auf dem Weg zur Arbeit. Nach eigenen Angaben rutschte er in einer Kurve, vermutlich auf Grund der Witterungsverhältnisse aus, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell