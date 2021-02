Polizei Aachen

POL-AC: Drogen in Fahrzeug und Wohnung gefunden

Aachen (ots)

Ein Einsatz der Aachener Bereitschaftspolizei, der eigentlich als routinemäßige Verkehrskontrolle begonnen hatte, entwickelte sich gestern Abend zu einem größeren Einsatz mit mehreren Durchsuchungen und einer Festnahme.

Der Streife war gestern Abend gegen 18.30 Uhr ein Pkw in der Viehhofstraße aufgefallen, der bei einsetzender Dämmerung ohne Licht unterwegs war. Nachdem der 18-jährige Fahrer bei der Kontrolle die Scheibe runtergekurbelt hatte, schlug den Beamten sofort deutlicher Marihuanageruch entgegen. Die 22-jährige Beifahrerin zeigte sich zunächst geständig und überreichte den Polizisten freiwillig ein kleines Tütchen mit Marihuana. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich damit eine genauere Überprüfung erledigt haben könnte. Doch weit gefehlt: 22 weitere Drogentütchen fanden die Polizisten in der Handtasche der Frau, weitere 40 Tütchen in einer Einkaufstasche, sowie zwei größere Päckchen im Handschuhfach des Wagens.

Bei der durch einen Richter angeordneten Durchsuchung beider Wohnungen, wurden die Beamten bei der 22-Jährigen erneut fündig: Insgesamt stellten die Beamten 806 Ecstasypillen, über 50 Gramm Amphetamin und über 500 Gramm Marihuana sicher. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die Kripo hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Drogen gegen beide Personen eingeleitet.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell