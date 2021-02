Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Vermisstenfahndung: 62jähriger Kurt Arenz wohl behalten aufgegriffen

Herzogenrath (ots)

Die Polizei Aachen bat mit Meldung vom heutigen Vormittag um Mithilfe bei der Suche nach einem vermißten Bewohner des Altenheims "Am Bockreiter". Die Suche nach dem abgängigen Mann verlief am Abend positiv. Er konnte gegen 18:00 Uhr in Würselen wohlbehalten angetroffen werden. (re)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell