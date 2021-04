Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ohne Führerschein auf Motorroller

Ahaus (ots)

Eine Mofa-Prüfbescheinigung reichte nicht als Berechtigung, als ein 16-Jähriger am Dienstag in Wüllen angehalten wurde, denn: Bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag hatte der Polizeibeamte ein Kleinkraftrad vor sich. Der Jugendliche, wie auch der Halter des Fahrzeugs, werden sich strafrechtlich verantworten müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

