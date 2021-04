Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer touchiert

Unfallflucht

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 15-Jähriger am Dienstag in Ahaus. Der Ahauser war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Ammeln aus Richtung Schöppinger Straße kommend in Richtung Kruppstraße unterwegs, als er seinen Angaben zufolge in einer Kurve von einem entgegenkommenden Auto gestreift wurde. Durch die Kollision stürzte der Jugendliche in den Straßengraben. Der Autofahrer bremste kurz, setzte schlussendlich aber doch die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Flüchtige fuhr einen älteren VW Passat mit polnischen Kennzeichen auf dem die Buchstaben "CB" oder "CO" zu lesen waren, gab der Radfahrer an. Der Leichtverletzte suchte selbständig einen Arzt auf. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

