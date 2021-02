Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versammlungen in der Innenstadt

Euskirchen (ots)

In der Euskirchener Innenstadt haben am heutigen Samstag zwei Versammlungen stattgefunden. Aus polizeilicher Sicht verliefen sie problemlos ab. In der Spitze waren am Klosterplatz rund 100, am Alter Markt 20 Teilnehmer.

