Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Hauswand mit Eiern verunreinigt

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verunreinigten die Hausfassade einer 60-jähirgen Geschädigten in der Johann-Casimir-Straße in Friedelsheim. Die Geschädigte hatte am 07.06.2020 gegen 02:00 Uhr Geräusche gehört, war aber davon ausgegangen, dass ihre Tochter nach Hause gekommen wäre. Die Höhe des entstandenen Schadens hängt nun davon ab, ob die Fassade noch gereinigt werden kann oder ein neuer Anstrich nötig wird.Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell