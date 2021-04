Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mitsubishi entwendet

Gronau (ots)

Auf einen Mitsubishi hatten es Diebe in Gronau abgesehen. Das Fahrzeug des Typs Space Star mit Hamburger Kennzeichen stand vor einem Wohnhaus am Schöttelkötter Damm, als es Täter zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr, entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell